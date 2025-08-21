Înainte să recurgă la gestul extrem, Ion Mateescu i-a spus soției că intenționează să își pună capăt zilelor și a plecat spre cimitirul din localitate .

Îngrijorată, femeia a alertat Poliția. Din păcate a fost prea târziu. Apropiații spun că datoriile foarte mari l-ar fi împins pe bărbat să-și pună capăt zilelor.

Ion Mateescu a fost consilier județean în Giurgiu din partea PNL, iar pentru o perioadă a lucrat și la Direcția de Agricultură a județului. Acesta avea 62 de ani.

“La data de 20 august a.c., ora 14.35, Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112, de către o femeie, din localitatea Falaștoaca, comuna Comana, județul Giurgiu, cu privire la faptul că soțul său, de 62 de ani, ar fi plecat de la domiciliu, afirmând că se va sinucide.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr.2 Comana au efectuat verificări pentru depistarea bărbatului în cauză, acesta fiind găsit decedat, la ora 17.40, în cimitirul din localitatea Falaștoaca, împușcat în zona pieptului, cu arma de vânătoare pe care o deținea legal”, a precizat IPJ Giurgiu.

Pentru situații de consiliere în situații dificile, apelați de urgență la TelVerde AntiSuicid 0 800 801 200