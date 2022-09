„Sunt în Italia, sunt la un hotel de 4 stele. Ce m-a frapat azi noapte este un frig în camera, 16-17 grade cred ca erau. Am sunat la receptive. Nu e posibili la hotel de 4 stele, cel mai bun hotel pe care l-am găsit aici. Am platit peste 200 de euro pe noapte, dar faceți caldură. Da, da, e din cauza razboiului. În Italia toate spațiile publice, hoteluri, restaurante, mall-uri, până în noiembrie nu dăm caldură și deja afară acum sunt 12 grade. Am dormit cu halat pe mine, cu patură, cu plapumă. Nu e posibil la 200 și ceva de euro pe noapte. Nu știu ce va fi la iarnă, dar deja e nasol. Nu e nici noiembrie, e septembrie și nu avem căldură deloc”, a spus acesta.