"Va prezint un formular de la o scoala din Sectorul 1. Formularul a fost primit de unul dintre diriginti in mapa dirigintelui, care face parte din componenta Metodologia Personalului Didactic", a afirmat jurnalista Anca Alexandrescu, care a prezentat documentul respectiv in cadrul editiei de luni seara a emisiunii "Culisele Statului Paralel", de la Realitatea PLUS.

Anca Alexandrescu i-a scris ministrului Educatiei, iar raspunsul nu s-a lasat asteptat. Sorin Cimpeanu a spus ca nu stia despre existenta tabelului respectiv. "Sorin Cimpeanu a luat foc. Mi-a spus ca a sunat la Inspectorat si le-a cerut sa schimbe modul de formulare", a aratat Anca Alexandrescu.

Cel care a dezvaluit existenta formularului scandalos este fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, care a si pus la dispozitie documentul.

"Problema a fost semnalata la Sectorul 1 si sunt convins ca sunt astfel de excese de zel si la nivel local, dar toti dirigintii din Sectorul 1 au primit acest document. Problemele din invatamant sunt insa multe si intrebarile si mai multe.

Presededintele si Guvernul trebuie sa spuna cu subiect si predicat ce se intampla cu acest pachet de legi (ale educatiei - n.r.). Nu ne simtim confortabil cu actuala Lege a educatiei, care in foarte multe puncte a fost amanata, cum ar fi salarizarea. Trebuie dublate salariile. Asta trebuie sa fie prioritatea. Incepand cu anul viitor, sa fie dublate salariile in invatamantul preuniversitar astfel incat sa avem reforama", a declarat Liviu Pop, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.