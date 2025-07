Un elev eminent din Cluj-Napoca a făcut contestație după ce la Evaluarea Națională a obținut nota 9,95 la matematică. La scurt timp a primit verdictul.

Vlad Boancă, puștiul din Cluj-Napoca, a devenit cel de-al patrulea elev din județ cu media 10 „curat”. Tânărul a explicat de ce a luat decizia de a face contestație.

„Am învățat constant pe tot parcursul anului. Nu a fost ușor, dar mi-am spus de la început că vreau să dau tot ce pot. Am fost puțin dezamăgit, pentru că, în sinea mea, simțeam că am făcut totul perfect. Nu am depus contestația din orgoliu, ci din convingerea sinceră că merit nota maximă. A fost un gest de asumare, nu de revoltă”, a declarat Vlad, citat de Știri de Cluj.

Mai departe, absolventul de gimnaziu a transmis că-și dorește să se înscrie la un liceu din județ, la secția „mate-info”.

„Aș dori să merg la o secție de matematică-informatică, cel mai probabil la Emil Racoviță sau la Avram Iancu”, a punctat elevul hotărât să obțină performanțe maxime.

Județele fruntașe și codașele la Evaluarea Națională

Cele mai multe medii de 10, după contestații, au fost obținute în București - 33 (cele mai multe, în Sectorul 1, 10 medii de 10), Iași - 8, Constanța - 6, Brașov - 4, Cluj - 4.

La Evaluarea Națională 2025, cele mai multe medii de peste 5 au fost în București - 94% și în Cluj - 92%, Brăila - 89% și Prahova - 88%, Suceava - 86%, Galați - 86%, Bistrița-Năsăud - 85%, Bacău - 85%, Gorj - 85%, Argeș - 85%, Iași - 85%, Brașov - 85%. Cele mai puține medii de 5 au fost raportate în Mehedinți - 73%, Teleorman - 72% și Călărași - 71%.