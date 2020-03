Un cunoscut cântăreț a murit de coronavirus

Cantaretul Joe Diffie, un solist de country a murit din cauza unor complicatii cauzate de coronavirus. Cantaretul american avea 61 de ani si a fost foarte popular in perioada anilor 90. Cantaretul a scos de-a lungul carierei peste 13 albume si a avut peste 20 de piese prezente in top 10 SUA.

Cu doua zile inainte de decese, Diffie a publicat un comunicat de presa prin care anunta ca a fost testat pozitiv cu coronavirus si primeste tratament.

"Familia mea si cu mine va rugam sa ne respectati intimitatea in aceasta perioada. Va amintim tuturor fanilor sa fiti vigilenti, atenti si sa luati toate precautiile necesare in timpul acestei pandemii", se mentiona in comunicatul emis.

Decesul cantaretului a fost anuntat de familie.