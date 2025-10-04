Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea au anunțat că sâmbătă, la ora 15:54, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că într-un canal din orașul Mărășești a fost găsit trupul neînsuflețit al unui copil în vârstă de trei ani.

„Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de către medicii legiști din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală, după efectuarea necropsiei”, au afirmat reprezentanții IPJ Vrancea.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care copilul și-a pierdut viața.