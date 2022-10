Incendiul a izbucnit într-o locuință din comuna Stolnici, județul Argeș. Focul a fost pus intenționat de bărbatul de 38 de ani care abia a ajuns acasă și a început să se certe cu soția lui de 19 ani.

"A intrat in casa, a inchis usa (...) si am auzit geamu bubuind. Cand am intrat eu am crezut ca se bat. Cand am intrat, fetita era in prima camera, si fumu dadea sa iasa afara. El a dat foc", a spus bunicul barbatului care a dat foc.

Bărbatul tocmai venise din Bulgaria, iar soția lui voia să se despartă de el. Nervos și fără să accepte vreun refuz, bărbatul a început să o amenințe până când a venit cu benzina în casă și a dat foc locuinței. Copila de 8 luni a fost găsită plângând de bunicul ei și salvată în ultima clipă din flăcările care mistuiau locuința.

"Am luat copilu, l-am pus in carucior si m-am zbatut si n-am putut sa intru acolo: era focul prea puternic. Am intrat prin spate, am spart geamu am bagat apa, n-am putut sa ajut. N-am putut...", povesteste batranul, sfasiatd e durere.

La sosirea echipajelor de interventie am desdcoperit in camera sub daramaturi doua victime carbonizate, echipajul a lichidat incendiul si am asteptat sosirea politiei 0 21

Oamenii legii au deschis o anchetă penală și continuă cercetările în baza rezultatelor de la necropsie. Micuța de doar 8 luni, rămasă orfană, se află acum în grija bunicilor.