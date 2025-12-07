”În această seară, pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină în localitatea Tăbărăşti, comuna Gălbinaşi, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la un accident rutier urmat de avarierea unei conducte de gaze. Din primele informaţii, un autoturism a intrat într-o ţeavă de gaze stradală, provocând scurgeri semnificative”, a anunţat ISU Buzău.
La sosirea echipajelor, zona a fost evaluată, iar din cauza riscului de acumulare a gazelor, a fost dispusă evacuarea preventivă a persoanelor aflate pe o rază de aproximativ 200 de metri.
Pompierii au intervinit cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, iar zona este balizată pentru siguranţa locuitorilor.
Echipajele specializate ale distribuitorului de gaze au fost solicitate pentru oprirea scurgerilor şi remedierea avariei.
Echipa distribuitorului de gaze a ajuns la faţa locului şi a obturat conducta avariată.
”Prin intervenţia rapidă a pompierilor, pericolul a fost înlăturat, iar zona este sigură din nou. Cele 20 de persoane evacuate preventiv au fost îndrumate să revină în locuinţe. Echipajele de intervenţie rămân în zonă pentru ultimele verificări”., a precizat ISU Buzău.