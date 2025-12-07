”În această seară, pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină în localitatea Tăbărăşti, comuna Gălbinaşi, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la un accident rutier urmat de avarierea unei conducte de gaze. Din primele informaţii, un autoturism a intrat într-o ţeavă de gaze stradală, provocând scurgeri semnificative”, a anunţat ISU Buzău.

La sosirea echipajelor, zona a fost evaluată, iar din cauza riscului de acumulare a gazelor, a fost dispusă evacuarea preventivă a persoanelor aflate pe o rază de aproximativ 200 de metri.

Pompierii au intervinit cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, iar zona este balizată pentru siguranţa locuitorilor.

Echipajele specializate ale distribuitorului de gaze au fost solicitate pentru oprirea scurgerilor şi remedierea avariei.