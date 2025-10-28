Oana Gheorghiu îl înlocuieşte în funcţie pe Dragoş Anastasiu, care a demisionat în iulie, după scandalul mitei pe care ar fi dat-o reprezentanţilor ANAF timp de opt ani. În august, premierul Ilie Bolojan a fost desemnat de Nicuşor Dan şi viceprim-ministru interimar, în locul lui Dragoş Anastasiu.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a înaintat Administraţiei Prezidenţiale propunerea de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de viceprim-ministru al Guvernului României. Premierul i-a mulţumit acesteia „pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 1994, specializată în management economic. Cofondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, Gheorghiu este una dintre cele mai cunoscute figuri din societatea civilă românească, implicată de peste un deceniu în dezvoltarea de proiecte majore din domeniul sănătăţii.

Alături de Carmen Uscatu, Oana Gheorghiu a coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro din donaţii şi sponsorizări private, prin contribuţia a peste 500.000 de donatori individuali şi 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare a sa este construirea de la zero a Spitalului pentru Copii cu Cancer şi alte boli grave de la Marie Curie — un proiect de 12.000 mp, cu 9 etaje şi peste 140 de paturi, primul de acest tip realizat exclusiv din fonduri private în România.

Prin această nominalizare, premierul Ilie Bolojan a subliniat că îşi doreşte „implicarea oamenilor care au demonstrat că pot face lucruri concrete pentru România” în procesul de reformă administrativă şi instituţională.

Experienţa Oanei Gheorghiu în coordonarea de proiecte complexe şi în mobilizarea societăţii civile va fi pusă acum în slujba reformelor guvernamentale, într-o perioadă în care, potrivit premierului, „ţara are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care funcţionează eficient, în beneficiul cetăţenilor”.