Ultimul mesaj al lui Klaus Iohannis înainte de alegeri: ”De cei care vor câștiga depinde ca școala și spitalul să fie modernizate”

„In aceasta duminica, pe 27 septembrie, mergem la urne pentru a decide cui incredintam responsabilitatea administrarii comunitatilor noastre. De ce este aceasta alegere atat de importanta? Pentru ca de cei care vor castiga depinde ca scoala si spitalul din localitatea in care traim sa fie modernizate, drumurile sa fie reparate si problemele de trafic rezolvate.

Daca toata lumea va respecta cateva reguli de baza, care in esenta se rezuma la purtarea corecta a mastii de protectie, pastrarea distantei, evitarea aglomerarilor, igiena mainilor si dezinfectarea obiectelor folosite in comun, atunci riscul infectarii in sectiile de votare este redus la minimum.

De aceea, va incurajez, dragi romani, mergeti la vot in numar cat mai mare si alegeti-i pe cei care pot sa faca ceva pentru dezvoltarea orasului sau a comunei in care traiti”, a transmis Klaus Iohannis, într-un mesaj video postat pe pagina de Twitter.