Talibanii de pe aeroportul din Kabul au anunțat că ultimele avioane americane au părăsit Afganistanul, după 20 de ani.

Hemad Sherzad a declarat pentru The Associated Press că ultimele cinci avioane au plecat chiar după miezul nopții.

Mai multe imagini cu ultimele decolări ale avioanelor americane au fost postate pe rețelele de socializare.

You are witnessing history in the making.... Absolutely surreal and unbelievable yet it is unfolding right in front of your eyes...



IEA troops taking control of Kabul airport as last flights of the defeated army take-off..



You will be telling your grandchildren about this...😁 pic.twitter.com/yPJP9I4KU2