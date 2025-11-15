În fața catafalcului, pe lângă flori și coroane, au fost așezate instrumente muzicale, un omagiu adus celui care a scris unele dintre cele mai cunoscute melodii românești.

Marele compozitor va fi înmormântat mâine în Cimitirul Bellu din București. Regretatul artist va fi înhumat într-un cavou imens în care mai sunt înmormântați alți 25 de compozitori români.

Marele compozitor - Horia Moculescu va fi condus pe ultimul drum

Familia, prietenii apropiați, foști colaboratori și admiratori au venit să-și ia rămas-bun de la Horia Moculescu, la Teatrul „Constantin Tănase", unde a fost depus trupul neînsuflețit al marelui artist. Au păstrat momente de reculegere, au lăsat lumânări și au transmis mesaje de condoleanțe pentru artistul care a marcat generații și a lăsat în urmă o moștenire muzicală uriașă.

Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani, la Institutul „Matei Balş”, unde era internat de peste două săptămâni.

De-a lungul vieții, Horia Moculescu a compus peste 500 de melodii şi a câștigat peste 200 de premii. Iar muzica lui a făcut parte din coloana sonoră a pieselor de teatru, a unor scurtmetraje sau a serialului Pistruiatul. Una dintre cele mai mari compoziții ale regretatului artist Horia Moculescu este „De-ai fi tu salcie la mal”.