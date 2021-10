”Acum un an, în campanie electorală, nu am promis conflicte interminabile, nu am promis instabilitate, nu am promis nesiguranţă şi haos social. Promisiunile noastre au fost stabilitate, predictibilitate, siguranţă şi redarea speranţei fiecărui cetăţean pentru un trai mai bun.

De două luni de zile, majoritatea clasei politice oferă "cetăţii" doar scandal, circ, instabilitate.

Vedem multe argumente fără nicio coerenţă şi logică, atitudine duplicitară, isterie şi balet politic inutil. Înainte de orice, trebuie să cerem scuze de la cetăţenii care ne-au trimis în Parlament. Vă cer scuze, stimaţi cetăţeni, dar sigur nu pot să o fac în numele fiecărui parlamentar. Şi, totuşi, trebuie să spun acest lucru de la acest microfon. Ar trebui să dezbatem problemele cu care se confruntă România", a spus liderul UDMR în plenul reunit al Parlamentului.

Kelemen Hunor le-a transmis celor de la USR "că vor pica acest test" şi "de mâine trebuie făcut un efort de a se resuscita coaliţia".