Kelemen Hunor a precizat că prima opțiune a UDMR este refacerea coaliției.

Liderul UDRM a acuzat partidele care au depus moțiunea că nu vin și cu soluții clare după dărâmarea guvernului.

”Matematic, moțiunea de cenzură va trece. Voturile adunate ale PSD, USR-PLUS și AUR arată că moțiunea va trece.

Trebuie să vedem cu cine se va merge mai departe la guvernare.

În mod normal și logic, cei care depun moțiunea trebuie să vină și cu o alternativă. Dacă ai adunat o majoritate să dai jos guvernul înseamnă că ai o alianță pentru a forma majoritate și pentru a guverna. Dar nu știu dacă asta se va întâmpla.

Președintele va chema la consultări toate partidele parlamentare, vom vedea cine are capacitatea de a forma o majoritate.

Important este să ne oprim din acest circ care a crescut extrem de mult în această perioadă, lucrurile grozave spuse la televizor nu ne ajută cu nimic.

Trebuie o abordare flexibilă, responsabilă. E ok să dai jos un guvern, dar trebuie să ai capacitatea să propui si pasul următor. În caz contrar, înseamnă doar că ai punctat ceva din punct de vedere politic.

Pentru noi, important e să refacem coaliția. Dacă nu, trebuie să găsim o formulă prin care un guvern minoritar să poată fi susținut în Parlament.

Trebuie să pregătim bugetul pentru anul viitor, să gestionăm criza prețurilor la energie, pandemia... După estimările noastre, din ianuarie-februarie va mai fi o creștere a prețurilor, deci trebuie să ai un guvern responsabil.

Nu este fezabilă varianta unui guvern tehnocrat. La un an după alegeri, când ai cerut votul cetățenilor și ai spus că vrei să conduci țara și apoi le spui că nu vrei, să vină tehnocrații, este lipsă de sinceritate. Avem nevoie de guvern politic, e o responsabilitate politică.

Alegerile anticipate sunt posibile, nu le exclud anul viitor, peste doi ani, dar, până ajungem acolo, țara trebuie guvernată”, a atras atenția vicepremierul.