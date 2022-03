Pe lângă UralVagon, și-ar fi sistat operațiunile și Uzina de tractoare Cheliabinsk, din cauza problemelor de aprovizionare cu piese străine. Uzina de tractoare avea un rol important în repararea tancurilor și blindatelor, în contextul în care pierderile Armatei ruse în zona de conflict sunt majore. Potrivit ultimului bilanț, 500 de tancuri și peste 1.500 de vehicule blindate au fost distruse, dar sunt și multe altele care au devenit inoperante din cauza avariilor.

La scurt timp după anunțul privind blocajul din industria de armament a Rusiei au apărut și postările ironice. "Dragă Uralvagonzavod, te rog să fabrici mai multe (tancuri - N.R.) Al tău, sincer, Javelin." Sistemul american de rachete antitanc a fost una dintre cheile succesului rezistenței ucrainene și un adevărat coșmar pentru tanchiștii ruși.

#Russia's only tank manufacturer, Uralvagonzavod, has stopped its production. The main reason for this is a lack of component parts. pic.twitter.com/hss7YrQaSU