Căpitanul de prim rang Andrey Paliy a fost ucis în timpul unor lupte intense, a anunţat, duminică, Statul Major al Ucrainei, într-o postare pe Facebook.

Circumstanţele morţii sale sunt însă neclare, iar informația nu a fost confirmată sau infirmată de Moscova.

Din câte se știe, Andrey Paliy a fost comandantul adjunct al flotei ruse de la Marea Neagră şi se crede că este primul ofiţer de navă ucis de la debutul invaziei în Ucraina, în 24 februarie.

Tot astăzi, Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Volodimir Zelenski și, totodată, șeful delegației de negocieri cu Rusia, a afirmat, pe Twitter, că "rata ridicată a mortalității în rândul personalului de comandă de cel mai înalt al Federației Ruse este năucitoare".

"6 generali au fost omorți: generalul-maior Tushaev, Gerasimov, Kolesnikov, Suhovetsky, Mityaev, general-locotenent Mordvichev. Zeci de colonei și alți ofițeri. Armata Rusă este total nepregătită și luptă doar cu numere/cifre și rachete de croazieră", susține Podoliak.

High mortality of RF senior officers is striking. Already 6 generals killed: Maj Gens Tushayev, Gerasimov, Kolesnikov, Sukhovetsky, Mityaev & Lt Gen Mordvichev. Dozens of colonels & other officers. I.e. RF army is fully unprepared & fights only with numbers & cruise missiles.