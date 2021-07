Solicitarea ajutorului a fost făcută de un turist care a urcat şi alegat câţiva kilometri pentru a avea semnal telefonic. Acesta îi alarma asupra faptului că o tânără din grup a părăsit traseul turistic, marcat şi amenajat cu cabluri, a alunecat şi a rămas blocată pe versant.

Femeia nu avea probleme medicale, însă era într-o situaţie de risc de cădere de la înălţime.



,,Tânăra se afla la circa 15 metri înălţime de gura Izbucului Galbena, iar dacă ar fi alunecat şi căzut ar fi suferit leziuni incompatibile cu viaţa. Persoana în cauză a părăsit traseul turistic şi a optat pentru o variantă nemarcată care i s-a părut ei mai accesibilă sau mai agreabilă. Recomandarea noastră a fost întotdeauna: nu părăsiţi marcajul turistic! Un traseu poate să pară dificil, dar când se realizează un traseu este luată în calcul inclusiv siguranţa turistului", a precizat Arian Marin, dispecerul Serviciului Judeţean Salvamont Salvaspeo Bihor, potrivit Agerpres.



Circuitul Cheile Galbenei este cel mai dificil şi solicitant traseu din zona Padiş, cu diferenţe de nivel, a menţionat Marin, iar turista a părăsit traseul pentru a evita o porţiune cu lanţuri şi cabluri de la ieşirea din chei. Practic, se traversează pe cablu cu sprijin pe lanţuri laterale o vale care, în prezent, nu are mai mult de jumătate de metru apă.



,,Ea a încercat să urce pe versantul drept, pe abruptul din Cheile Galbenei, ca să evite această porţiune cu lanţuri, dar în urcare a alunecat şi s-a oprit pe o treaptă intermediară, pe o brână cu o suprafaţă mică, în pantă şi în echilibru instabil. Eu am recomandat apelantului să se întoarcă la turistă şi să o încurajeze. Între timp, probabil şi sub imboldul colegilor de grup, tânăra s-a târât pe stâncă până a reuşit să ajungă până la un trunchi de copac care creştea dintr-o crăpătură şi, cu spatele la stâncă, a încălecat pe trunchiul arborelui, luându-l în braţe. Poziţia de siguranţă maxim posibilă, în condiţiile date. Aşa a aşteptat salvatorii", a povestit Arian Marin.



Dispecerul a solicitat urgent echipa de salvatori din Vârtop, dar şi echipajul de la Glăvoi. Primii trei salvatori au ajuns la faţa locului în circa 50 de minute, iar la câteva minute au ajuns şi cei trei membri ai echipei de la Glăvoi.



Cei şase salvatori au întins corzi fixe, unul a coborât la fată, a echipat-o cu ham de siguranţă şi au realizat evacuarea ei. În primul rând, i-au făcut un examen fizic, au constatat că nu are nicio leziune majoră, cu excepţia câtorva julituri inerente alunecării.