Voucherele de vacanță au salvat turismul în ultimii ani, fie că vorbim de mare sau de munte. Hotelierii de pe litoral, de exemplu, spun că un turist din trei a achitat cazarea cu tichete primite de la stat sau de la companii private. Potrivit ANAF, anul trecut au fost emise tichete de vacanță de peste un miliard de lei.

Corina Martin - agent de turism: „Aceste tichete de vacanta au ținut in viată, daca putem sa spunem, așa multe destinații si foarte multe dintre locații. Tichetele de vacanta au fost supapa de siguranța gura de oxigen pe care am reușit s-o aducem turismului romanesc".

Exista si un cost ascuns: tichetele de vacanta au crescut numărul de turiști, dar a apărut si „reversul” medaliei: prețurile au fost majorate cu 10-15 %.