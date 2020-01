Tudose: „După ce l-am cunoscut pe Ponta, am început să îl regret pe Dragnea”

Întrebat de presă cum comentează declaraţiile unor colegi care au făcut aluzie la reîntoarcera sa în partid prin termeni nu prea măgulitori, Mihai Tudose a spus că, în cazul său, nu se poate vorbi despre trădare, pentru că toate deciziile luate au fost publice, ori "trădarea se face pe furiş".

"Nu cred că am greşit când am plecat din PSD, am greşit că am plecat la PRO România pentru că, după ce l-am cunoscut pe domnul Ponta, am început să îl regret pe Dragnea", a declarat Tudose, potrivit Agerpres.

Fost premier și în prezent europarlamentar ales pe listele Pro România, Mihai Tudose s-a reînscris în PSD, pe 6 ianuarie. Tudose a demsionat din PRO România la începutul lunii decembrie în urma unui conflict cu președintele partidului, Victor Ponta.

Reînscrierea lui Tudose în PSD a fost salutată de președintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu care susține că europarlamentarul nu a făcut niciun rău partidului și că a fost un foarte bun prim-ministru. "Eu nu consider că oamenii care au plecat în Pro-România sunt niște traseiști politici”, a afirmat Ciolacu.