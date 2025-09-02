„Nicușor Dan a spus că „magistrații din România au muncit anii aceștia de două, trei ori mai mult decât omologii lor din țări europene” . Eu tot sper că a vrut să zică altceva decât reiese din declarația citată. Că dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat (gen România onestă). Dar hai să vedem cum stăm după o minimă documentare: conform CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) în 2020 România avea aproximativ 4 600 de judecători în total, asta înseamnă 24 de magistrați la 100 000 de locuitori. Media europeană era de 21,5 judecători la 100000 de locuitori în 2019 - 2020. Dar, tot conform CEPEJ hai să facem o comparație Franța - România și să aflăm că în Franța avem 11,5 judecători la 100000 de mii de locuitori care, așa cum spuneam într-o postare anterioară, au și pensiile mai mici. Păi dacă judecătorii noștri muncesc mai mult decât ăia europeni am și eu niște întrebări: cum se face că Ion Iliescu a murit nejudecat în dosarul Revoluției, cum se face că dosarul mineriadei 13-14 iunie nu e finalizat, cum se face că la șapte ani de la dosarul 10 august nu avem nici măcar urmărirea penală terminată, cum se face că după opt ani de zile dosarul lui Secureanu care (demonstrat) fura zilnic bani din casieria spitalului Malaxa a fost reluat de la zero, cum se face că 50 de milioane de euro, prejudiciul din dosarul Voiculescu, nu sunt recuperați, iar recuperarea suspendată de Curtea de Apel, cum se face cǎ s-a ridicat sechestrul în dosarul Nordis, cum se face că dosarul de 30 de milioane de euro mită al lui Vanghelie s-a prescris sau că alte sute de dosare de corupție sunt prescrise sau cu prejudicii nerecuperate? Poate că ar trebui să vă întrebați, sau să fiți întrebat mai des domnule Nicușor Dan, de ce este sistemul de justiție ineficient înainte să afirmați nedemonstrabil că judecătorii muncesc dublu față de omologii lor din alte țări europene? Păi dacă muncesc dublu înseamnă că sistemul nostru funcționează PROST, nu? Sau că funcționează doar pentru mafioți. Și întrebarea e: ce au făcut ei ca să funcționeze bine, ce presiune au pus magistrații pe autoritățile care ar putea reforma sistemul ăsta (Parlament, Ministerul Justiției, CSM, CCR, etc) care pare croit special pentru hoți și mafioți? Probabil că repartiția dosarelor e inechitabilă, la unii judecători se adună multe, la alții mai deloc, dar nu e asta tot o problemă de organizare a sistemului? Și cum, acum magistrații protestează pentru că se cer mai puține privilegii și muncă mai multă într-un sistem care funcționează prost? Unde pentru o amărâtă de acțiune în civil nu am primit termen nici după un an jumătate? Păi dacă tu muncești dublu ca să ridici sechestrul de pe dosarul Nordis sau ca să reiei de la zero procesul lui Secureanu meriți o mențiune de la președinte? Cam așa sună. Domnule Nicușor Dan vă transmit eu aici ce spun mulți dintre cei care v-au votat. Că ar fi trebuit să aveți deja alți consileri decât pe cei ai lui Klaus Iohannis, că ar fi trebuit să numiți deja șefii serviciilor secrete, că ați promis explicații clare vis a vis de ce s-a întâmplat în noiembrie - decembrie 2024, că ar trebui, în loc să vă preocupați de volumul de muncă al magistraților, să vă preocupați de numirile din justiție - vezi Lia Savonea unic candidat la Înalta Curte - sau poate chiar de funcționarea justiției? Există multe limite în exercitarea unui mandat al președintelui, dar absolut nicio limită vis a vis de când, cum şi ce comunicǎ Preşedintele. Asta ca sǎ ştim şi noi una, alta, dacǎ v-au fǎcut farmece serviciile sau poate cǎ gândiți altfel decât în luna mai. Sau, pur şi simplu, cǎ la criza în care ne aflǎm va trebui sǎ vǎ îndepliniți cu prioritate obligațiile pe care vi le-ați asumat în campania electoralǎ. Cauționarea demersurilor magistraților pentru blocarea reformei pensiilor speciale nu era una dintre ele. PS. Un "politician suveranist" face o afirmație de tip fascist prin care cere refuzul comenzii în cazul livratorilor asiatici care, vezi bine, furǎ joburile românilor, iar a doua zi dupǎ asta un livrator e agresat pe stradǎ, iar altul e bǎgat în comǎ de unul care i-a dat cu parul în cap. Dumneavoastrǎ ați afirmat cǎ rasismul este inacceptabil ("asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură") dar tot dumneavoastră cu ceva timp în urmă ați retrimis în parlament o lege despre care spuneați că nu definește exact termenul de legionar, neo legionar sau fascist, dând un semnal mai degrabă că legea e prea aspră, nu prea blândă în timp ce în București o organizație de tip extremă dreapta face protest împotriva livratorilor pe modelul Rusia - Moscova, iar rețelele sunt pline de retorică fascistă promovată de politicieni extremiști cu retorică antieuropeană, antiromânească, pro rusă. O asemenea atitudine e posibil să nu-i descurajeze. Întrebarea care se pune e ce e mai important: stoparea extremismului sau relativizarea definiției fascismului? Ce legătură are asta cu magistrații? Păi se pare că și acolo operați cu un soi de relativizare. Aceea a importanței unui act de justiție profesionist și eficient. Pentru că atunci când față de reforma privilegiilor numite pensii speciale ale magistraților ne preocupă volumul de muncă înseamnă că punem în plan secundar ceea ce e mai important: funcționarea sistemului. PS2. Vă las aici un reminder. Românii v-au votat (ăia care v-au votat) pentru că nu au vrut și nu vor extremism, ură pe criterii de popor bun și popor rău, huliganism, vor să rămână în Europa, vor să fie reprezentați de un președinte care nu sfârșește prin a face jocurile unui partid sau altuia și care luptă din toate puterile cu corupția, cu mafiile transpartinice, care pune pe primul plan munca înaintea șmecheriei, știința înaintea vrăjitoriei, cinstea înaintea hoției, mintea înaintea prostiei și care înțelege că România nu mai are timp să fie furată de aceeași politicieni care încearcă să cadă mereu în picioare sacrificându-i pe alții. Și că alternativa la acest eșec este "suveranismul și patriotismul" de sorginte rusească. Când și dacă va veni momentul suspendării tot la românii ăștia (care v-au votat) o să vă întoarceți pentru a rămâne în funcție. Și ar fi bine să vă întoarceți cu ceva argumente cum că nu v-a înfrânt sistemul. PS3. Mandatul dumneavoastră are 60 de luni. Ați îndeplinit 5% din el. PS4. Luați postarea asta ca pe o critică necesară, v-am acordat votul, este un drept pe care l-am exercitat, e timpul să vă îndepliniți obligațiile față de noi, nu suntem adepți habotnici, nu sunteți guru, nothing is for granted, sunteți președintele României pentru că 6 milioane de oameni au vrut asta. La muncă, cum ziceați acum trei luni”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.