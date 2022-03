Se pare că rușii încearcă, astfel, să distrugă zona minată din jurul Odesei și ar putea chiar forța o invazie terestră a orașului, care are port la Marea Neagră.

"Dimineța în Odesa! Militarii ruși trag focuri de armă!", anunță Forțele Armate ucraine, într-un tweet.

Una dintre cele două nave inamice situate în regiunea Odesa a fost deja lovită și fumegă, relatează presa ucraineană. Deși inițial nu au existat informații de la autoritățile locale care să confirme sau să infirme această știre, ulterior ea a fost însă confirmată

❗️One of the two enemy ships located in the Odessa region has already been hit and smoking, media reports. There is no official information yet.#Ukraine #Russia #Kyiv #Odessa #Kharkiv #TPYXA #TPYXAEnglish pic.twitter.com/Z3TY9ua2Ba