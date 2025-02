„SUA vor prelua Fâșia Gaza și vom face o treabă și cu ea. Vom fi proprietarii ei și vom fi responsabili pentru dezmembrarea tuturor bombelor periculoase neexplodate și a altor arme de pe acest teritoriu”, a spus președintele SUA în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în vizită la Casa Albă.

„Dacă este necesar, vom face asta, vom prelua acea bucată de pământ, o vom dezvolta, vom crea mii şi mii de locuri de muncă şi va fi ceva de care întregul Orient Mijlociu poate fi foarte mândru”, a adăugat Trump.

Întrebat cine ar locui acolo, Trump a spus că ar putea deveni o casă pentru „oamenii lumii” şi a prezis că ar putea deveni „Riviera Orientului Mijlociu”.

Trump i-a îndemnat pe cei 1,7 milioane de palestinieni să părăsească enclava distrusă de război şi a spus că America îşi asumă responsabilitatea pentru dezvoltarea Fâşiei Gaza şi crearea a mii de locuri de muncă.

"The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn