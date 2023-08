Donald Trump a ajuns pe aeroportul din Newark, New Jersey, unde se va îmbarca în avionul său pentru a merge în Atlanta, Georgia unde urmează să se predea, potrivit BBC. Punera sub acuzare în statul Georgia este al patrulea caz penal împotriva lui Trump din martie, când a devenit primul fost preşedinte din istoria SUA care a fost pus sub acuzare.

De atunci, el s-a confruntat cu acuzaţii federale în Florida şi Washington, iar luna aceasta a fost pus sub acuzare în Atlanta împreună cu alte 18 persoane - inclusiv fostul său şef de cabinet, Mark Meadows, şi fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani.

Donald Trump a spus că se așteaptă să fie arestat la ora locală 19:30 (00:30 BST), într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social.