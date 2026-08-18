Trump a făcut mișcarea, Kim Jong Un a răspuns. Ce se pregătește între SUA și Coreea de Nord

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 09:33

Donald Trump afirmă că liderul nord-coreean Kim Jong Un a reacționat la încercările administrației americane de a restabili contactul direct cu Phenianul, într-un moment în care președintele SUA transmite și semnale privind reducerea exercițiilor militare comune desfășurate de Statele Unite și Coreea de Sud.

Distribuie articolul