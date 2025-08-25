Zacusca este un preparat extrem de îndrăgit în bucătăria românească. El se pregătește toamna.

În cartea sa ”Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti”, Radu Anton Roman a explicat, pas cu pas, modul de preparare al zacuscăi.

Ingrediente zacuscă:

3 kilograme de vinete

3 kilograme de gogoșari roșii

3 kilograme de roșii

2 kilograme de ceapă

10 ardei capia

750 de mililitri de untdelemn

o căpățână de usturoi

2 ardei iuți

piper

boia

sare

Cum se prepară zacusca:

Potrivit lui Radu Anton Roman, vinetele se coc pe plită, se curăță de coajă și se lasă să se scurgă timp de două-trei ore.

Gogoșarii, ardeii și ceapa se grijesc, apoi se toacă și se pun la călit în ulei încins.

Se pun la călit și vinetele. Roșiile se curăță de nodul verde și tare, se toacă mărunt și se adaugă la prăjeală. Totul va bolborosi vreme de 1 oră, în vas acoperit, pe foc mic, amestecând des, să nu se prindă.

În sfârșit se pune usturoi, sare, piper, se mai lasă să dea în câteva clocote.

Se conservă în borcane bine închise. Pentru siguranță, se pun borcanele cu zacuscă într-o cratiță mare, la fiert, încă o jumătate de oră.