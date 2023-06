Azi e o zi si calda si rece pentru toata lumea. Luna intra in Varsatorul cerebral, pregatind scena pentru unele aspecte foarte puternice. Mai intai, Luna se va uni cu alchimistul Pluto, starnind emotii intense. Apoi o pereche de opozitii Lunare cu Venus si Marte, ambele in expresivul Leu, ne-ar putea pregati sa ne aratam valorile in lume.