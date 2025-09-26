Cu toate acestea, nu toate tipurile de pește sunt potrivite pentru dieta unui diabetic. Alegerea corectă poate susține sănătatea inimii, poate reduce inflamația și poate contribui la echilibrarea glicemiei.

Peștele are un conținut redus de carbohidrați și este bogat în:

Proteine de calitate – care oferă sațietate și ajută la controlul greutății

Acizi grași Omega-3 – care susțin sănătatea inimii și reduc inflamația

Vitamina D, B12, seleniu și iod – esențiale pentru metabolism și sistemul nervos

În plus, peștele este ușor de gătit și poate fi integrat în mese rapide și hrănitoare.

1. Somonul – bogat în Omega-3 și bun pentru inimă

Somonul este considerat unul dintre cele mai sănătoase tipuri de pește, mai ales pentru persoanele cu diabet. Este o sursă excelentă de acizi grași Omega-3, care contribuie la:

reducerea inflamației cronice

scăderea riscului de boli cardiovasculare

susținerea funcției cerebrale

Cum se prepară:

La cuptor, cu ierburi aromatice și suc de lămâie

Pe grătar, pentru un gust intens și textură plăcută

Cu garnitură de legume la abur sau salată verde

Ideal pentru cine ușoare sau prânzuri echilibrate.

2. Tilapia – săracă în grăsimi, bogată în proteine

Tilapia este un pește alb cu conținut scăzut de grăsimi, dar foarte bogat în proteine, ceea ce îl face perfect pentru o dietă diabetic-friendly. Este ușor de digerat și versatil în preparare.

Beneficii:

Conținut mic de calorii

Proteine care ajută la menținerea masei musculare

Se gătește rapid, fiind ideal pentru mese rapide

Recomandare:

Tilapia la cuptor, cu o garnitură de orez brun și legume fierte. Se poate marina cu usturoi, pătrunjel și zeamă de lămâie pentru un plus de savoare.

3. Codul – ușor, sănătos și potrivit pentru grill

Codul este un alt pește alb ideal pentru diabetici, datorită conținutului scăzut de grăsimi și gustului delicat. Este o opțiune bună pentru cei care preferă un preparat ușor, dar hrănitor.

Beneficii:

Sursă de proteine slabe

Ușor de gătit și digerat

Potrivit pentru diverse rețete sănătoase

Sugestie de preparare:

Cod file pe grătar sau la cuptor, cu condimente naturale. Se poate servi cu broccoli, morcovi fierți sau salată de varză roșie.

Atenție la timpul de gătire, mai ales pe grătar – peștele alb are tendința de a se usca dacă este lăsat prea mult.

Peștele poate fi un aliat excelent în controlul diabetului și al sănătății cardiovasculare. Alege specii slabe în grăsimi saturate, bogate în proteine și Omega-3, și prepară-le la cuptor sau pe grătar pentru a evita uleiul în exces, potrivit sursei.