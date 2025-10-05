'În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 88 de ani, din Piatra-Neamț, conducea un autoturism pe DN 15, în localitatea Tarcău, nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de autoturismul ce se deplasa în fața sa, condus de un bărbat în vârstă de 37 de ani, din București, care frânase pentru a efectua viraj la stânga, intrând în coliziune cu acesta. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea a trei pasageri, cu vârste de 37, 75, respectiv 86 de ani, din ambele autoturisme', a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, inspectorul principal Ramona Ciofur.
Conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.
În acest caz a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă
Trei persoane au fost rănite în județul Neamț în urma unui accident rutier produs de un bărbat de 88 de ani
Trei persoane au fost rănite, duminică, în urma unui accident rutier pe care l-a produs un bărbat în vârstă de 88 de ani, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.
