'În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 88 de ani, din Piatra-Neamț, conducea un autoturism pe DN 15, în localitatea Tarcău, nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de autoturismul ce se deplasa în fața sa, condus de un bărbat în vârstă de 37 de ani, din București, care frânase pentru a efectua viraj la stânga, intrând în coliziune cu acesta. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea a trei pasageri, cu vârste de 37, 75, respectiv 86 de ani, din ambele autoturisme', a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, inspectorul principal Ramona Ciofur.



Conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.



În acest caz a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă