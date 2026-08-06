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Locale· 2 min citire
Trei bărbați, trimiși în judecată pentru introducerea ilegală în România a 17 arme letale din Turcia
Arest
Trei bărbați au fost trimiși în judecată într-un dosar privind introducerea ilegală în România a unor puști și pistoale letale cumpărate din Turcia. Printre inculpați se află și un șofer de camion care ar fi transportat armele ascunse în remorcă. Cei trei sunt acuzați de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Toți se află în arest preventiv.
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