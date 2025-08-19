Agresorii, cu vârste între 22 și 38 de ani, l-au lovit pe acesta cu pumnii, picioarele și chiar cu un obiect contondent.

Oamenii legii au intervenit de urgență

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu și jandarmi ai IJJ Gorj. Victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu, unde a primit îngrijiri medicale.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, tânărului i s-a adus la cunoștință dreptul de a solicita un ordin de protecție provizoriu, însă acesta a refuzat.

În urma anchetei, polițiștii Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror, au dispus reținerea celor trei agresori pentru 24 de ore, fiind acuzați de lovire și alte violențe, precum și de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cei trei bărbați au fost duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj și urmează să fie prezentați magistraților de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu pentru măsuri preventive.