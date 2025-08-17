„Din investigaţiile efectuate a reieşit faptul că în cursul zilei de 16 august a.c., în jurul orei 12:10, doi dintre bărbaţi, în vârstă de 23 şi 50 de ani, în timp ce s-ar fi aflat în comuna Corbii Mari, pe fondul unui conflict spontan s-ar fi agresat fizic reciproc. Ulterior, în jurul orei 12:30, între bărbatul de 50 de ani, împreună cu alţi patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 22 şi 53 de ani, de o parte şi tânărul de 23 de ani, împreună cu alţi patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 46 de ani, de cealaltă parte, ar fi avut loc un alt conflict. De asemenea, cele două grupuri s-ar fi încăierat, exercitând acte de violenţă fizică, dar şi cu mai multe obiecte contondente, provocându-şi leziuni traumatice”, informează, duminică, reprezentanţii Poliţiei Dâmboviţa.



Poliţiştii au intervenit pentru a aplana scandalul, iar în timpul intervenţiei un poliţist a folosit armamentul din dotare, executând 3 focuri de avertisment în plan vertical, timp în care au fost executate şi somaţii verbale.

În urma bătăii, 7 persoane, cu vârste cuprinse între 21 şi 53 de ani au fost rănite, fiind transportate la spital. De asemenea, în timpul scandalului un autoturism a fost distrus de către doi bărbaţi, de 26 şi 46 de ani, care au spart luneta, parbrizul şi geamurile laterale ale maşinii.



Duminică, zece bărbaţi, cu vârste cuprinse între 21 şi 53 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore pe bază de ordonanţă. Pe parcursul zilei, cei zece bărbaţi vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti în vederea dispunerii unei măsuri preventive.