Tramvai deraiat în zona Parcului Carol. O nouă zi de haos în transportul public din București
Circulația tramvaielor pe liniile 23 și 27 a fost complet blocată joi dimineață, după ce un tramvai a deraiat în intersecția de la Parcul Carol, un punct-cheie al rețelei STB. Potrivit martorilor, un vagon ar fi sărit de pe șine, iar imaginile postate pe diverse grupuri de Facebook confirmă situația.
Martorii spun că deraierea a avut loc brusc, iar vehiculul a rămas înclinat, blocând atât circulația tramvaielor, cât și traficul rutier din zonă. Oamenii au fost nevoiți să coboare și să își continue drumul pe jos, potrivit grupurilor de Facebook Reclamatii STB (fostul RATB) Bucuresti și Cetatean Sector 3.
Deraierea de la Parcul Carol este al doilea incident de acest tip în doar câteva zile, după ce un alt tramvai de pe linia 23 a sărit de pe șine în zona Piața Vitan.
Incidentul vine într-un moment în care bucureștenii reclamă zilnic probleme majore în transportul public, pe fondul devierilor de traseu operate de Primăria Capitalei și STB, în contextul lucrărilor extinse la infrastructură.
Haos amplificat de devierile recente ale traseelor
Zeci de călători au semnalat în ultimele zile că reorganizarea rutelor a dus la aglomerare extremă, întârzieri și situații în care accesul în tramvaie și autobuze a devenit aproape imposibil.
Pe grupul de Facebook „Reclamații STB (fostul RATB)”, sute de bucureșteni postează zilnic imagini și relatări despre blocaje, vehicule defecte și timpi de așteptare care depășesc uneori 30–40 de minute.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News