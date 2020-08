Traian Băsescu, la Realitatea PLUS: „Din 2024 Nicușor Dan ar fi un primar extraordinar. El poate învăța multe de la mine din poziția de viceprimar”

Traian Băsescu: „ PMP-ul nu are spaime referitoare la furtul la vot. Totul este să ne fie permisă prezența în secțiile de votare, noi fiind partid parlamentar. Moțiunea de cenzură e o prostie foarte mare. De ce să depui moțiune în sesiunea extraordinară când ea poate fi dezbătută doar în septembrie? Avem o pauză de o lună. Ce se poate întâmpla într-o lună? Ciolacu va culege efectul invers, nu îl va ajuta să câștige alegerile la PSD. Moțiunea de cenzură nici nu merită să fie citită. Eu nu am decât un sfat pentru Nicușor Dan: să facă școală cu mine ca viceprimar. Apoi, în mandatul următor, el poate deveni un foarte bun primar. Din 2024 Nicușor Dan ar fi un primar extraordinar. Municipiul București nu are nevoie de aprobări de la București pentru a obține finanțare de la Bruxelles. Ludovic Orban trebuie să înțeleagă că Bucureștiul nu mai are nevoie de Guvern. Bucureștiul s-ar putea finanța direct de la Bruxelles.”