Traian Băsescu, la Realitatea PLUS: „Gabriela Firea și Nicușor Dan au un avans considerabil, dar vedem ce se întâmplă și cu candidatura mea”

Traian Băsescu: „Eu nu aș fi candidat dacă se realiza alianța de dreapta și cu PMP. Chiar eu l-am susținut pe Nicușor Dan. PMP are dreptul să participe la alegeri. Dacă nu s-a putut în alianță, candidăm separat. Candidăm pe toate listele de la București. Două sondaje CURS din ultima săptămână arată că iau 5-6% procente și de la Nicușor Dan și de la Gabriela Firea. Asta este o primă reacție a electoratului la zvonul de candidatură. Să vedem ce se va întâmpla acum, când am anunțat că o să candidez. Cei doi candidați au un avans important, dar vedem ce se întâmplă. Sunt mulțumit ce am făcut ca primar în mandatul de primar din 2000-2004. A rămas atât de mult spațiu de continuat pentru proiectele de atunci.”