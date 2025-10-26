Vremea rea, vântul puternic și ceața densă au îngreunat intervențiile, transformând fiecare minut într-o cursă contra timpului. Salvatorii montani au fost nevoiți să urce pe jos, echipați cu tot ce pot transporta, în condiții de vizibilitate aproape zero, pentru a recupera trupurile victimelor.

Șeful Salvamont, declarație la Realitatea Plus

„Ce trebuie spus este că ieri a fost o zi foarte grea pentru salvamontiștii din întreaga țară. Am avut 16 intervenții la nivel național. Din păcate în două dintre situații am avut ca probleme foarte grave, este vorba de 2 cazuri, ambele din masivul Făgăraș, unul pe partea județului Sibiu, cu 3 persoane implicate în eveniment, dintre care 2 au decedat și un alt caz pe partea județului Argeș cu o persoană care a căzut de la mare înălțime, decedând în urma acestei căderi. Colegii noștri au intervenit ieri pentru a recupera persoana rămasă în viață în zona Sibiu, au intervenit cu un elicopter SMURD, au reușit să recupereze această persoană, iar astăzi au fost reluate acțiunile de recuperare ale celor 3 persoane decedate.

Din păcate, vremea nu a permis intervenția cu elicopterul, s-a încercat inserarea unor salvamontiști în zonă astfel încât accesul să fie mult mai rapid. S-au pregătit echipe terestre, câte 10-11 salvamontiști din fiecare județ s-au îndreptat către locul evenimentului, acțiunile sunt în desfășurare și noi sperăm să se termine cât mai repede. Trebuie să tragem un semnal de alarmă că oamenii trebuie să fie extrem de atenți când își pregătesc aceste ture pe munte, trebuie să aibă echipament corespunzător, să își aleagă un traseu în funcție de capacitățile lor fizice și sportive, și ce este cel mai important, trebuie să fie foarte foarte atenți la pregătirea pe care o au. Traseele pe care le-au abordat au fost trasee foarte dificile, trasee pentru care nu au fost pregătiți, și iată de aici aceste rezultate nefaste pentru ei”, a spus șeful Salvamont, Sabin Cornoiu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Eforturi disperate pentru recuperarea victimelor din Munții Făgăraș

În Munții Făgăraș, salvamontiștii au avut de înfruntat condiții extreme în timpul intervențiilor de recuperare a celor doi turiști care și-au pierdut viața sâmbătă în zona Vârfului Netedu. Operațiunea s-a desfășurat duminică dimineață, într-un cadru meteorologic ostil, marcat de ceață densă și vânt puternic, care a făcut imposibil zborul elicopterului. „O echipă terestră de 11 salvamontiști a plecat la ora 9. O echipă de 4 salvamontiști va fi inserată în teren cu ajutorul elicopterului. Sperăm că vremea va permite acest lucru. Revenim după terminarea acțiunii. Dacă nu se va reuși trolierea cu elicopterul, vom încerca terestru”, a declarat pentru Agerpres, directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

Cei trei turiști implicați în accidentul de pe versantul abrupt erau bărbați din Ploiești, cu vârste între 35 și 50 de ani. Aceștia au alunecat sute de metri pe o pantă acoperită de zăpadă și gheață, iar doi dintre ei au murit în urma căderii. Singurul supraviețuitor a fost preluat de elicopterul SMURD, după ce un salvator montan a fost troliat pentru a-l aduce în siguranță. „Starea lui nu era gravă, iar după ce a fost preluat de elicopter, el a plecat spre mașina sa aflată în Căldarea Bâlea”, a precizat Dan Popescu.

Vremea rea blochează zborurile de salvare

Intervențiile din Munții Făgăraș au fost serios afectate de condițiile meteo. Meteorologii au avertizat că în zona înaltă se mențin ceața și vântul de 40-50 km/h, iar la altitudini de peste 2.000 de metri se pot produce lapoviță și ninsori slabe. Stratul de zăpadă la Bâlea Lac, unde se află baza Salvamont, ajunsese la 18 centimetri.

Potrivit Salvamont Sibiu, cei trei turiști care au pornit pe traseul dificil din zona Vârfului Netedu „nu erau echipați corespunzător pentru condițiile de iarnă din zonă”. Lipsa echipamentului potrivit și subestimarea riscurilor au dus la un accident cumplit, pe un teren unde orice greșeală poate fi fatală. Dan Popescu a subliniat că salvatorii vor relua misiunea de recuperare în funcție de evoluția vremii: „Din cauza terenului extrem de dificil și a condițiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere. Operațiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru cât și aerian, în funcție de evoluția vremi”

