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Tragedie într-un bloc din Piatra Neamț. O femeie a ars de vie în propriul apartament, iar alta s-a intoxicat cu fum

Tragedie într-un bloc din Piatra Neamț. FOTO: ISU

Tragedie într-un bloc din Piatra Neamț. FOTO: ISU

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 mar. 2026, 20:52

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, într-un apartament dintr-un bloc din Piatra Neamţ. O femeie în vârstă de 77 de ani a fost găsită moartă în propria locuință și o alta a fost transportată la spital, după ce s-a intoxicat cu fum. Aproximativ 30 de persoane au fost evacuate din imobil, iar unele dintre ele au avut nevoie de asistenţă medicală. 

Şaptesprezece persoane au ieşit singure din clădire şi pompierii au evacuat peste 10 locatari, iar unii dintre ei De asemenea, o femeie care s-a intoxicat cu fum a fost transportată la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au anunţat că pompierii au intervenit, vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc de locuinţe de pe strada 1 Decembrie 1918 din Piatra Neamţ.
 
”La sosirea forţelor de intervenţie, casa scării era inundată cu fum, iar incendiul se manifesta în interiorul unui apartament de la primul etaj. Din păcate, în interiorul unei camere a apartamentului pompierii au găsit o femeie de 77 de ani fără semne vitale”, a transmis ISU.
 
În urma incendiului au ars un pat şi materiale textile şi s-au deteriorat alte bunuri din interiorul camerei, precum obiecte de mobilier, tâmplăria din lemn de la fereastră.
 
Potrivit pompierilor, până la sosirea forţelor de intervenţie, din bloc s-au evacuat 17 persoane.
 
Din apartamentul vecin, pompierii au evacuat o femeie şi doi copii. Cele trei persoane au fost preluate de echipajul SMURD pentru a le acorda îngrijiri medicale. Ulterior, femeia în vârstă de 49 de ani, cu uşoare intoxicaţii cu fum, a fost transportată la spital de către echipajul SMURD. 
 
Totodată, pompierii au evacuat încă şapte adulţi. De asemenea, o altă femeie, de 56 de ani, cu atac de panică si uşoare intoxicaţii cu fum, a fost asistată de echipajul SMURD TIM, ulterior refuzând transportul la spital. 
 
Cel mai probabil, incendiul a fost provocat de efectul termic al curentului electric, spun pompierii.

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