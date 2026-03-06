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Tragedie într-un bloc din Piatra Neamț. O femeie a ars de vie în propriul apartament, iar alta s-a intoxicat cu fum
Tragedie într-un bloc din Piatra Neamț. FOTO: ISU
Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, într-un apartament dintr-un bloc din Piatra Neamţ. O femeie în vârstă de 77 de ani a fost găsită moartă în propria locuință și o alta a fost transportată la spital, după ce s-a intoxicat cu fum. Aproximativ 30 de persoane au fost evacuate din imobil, iar unele dintre ele au avut nevoie de asistenţă medicală.
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