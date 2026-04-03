Tragedie în Bacău: bărbat de 46 de ani, mort după ce a fost prins sub un mal de pământ

Un incident dramatic s-a petrecut vineri după-amiază în județul Bacău, unde un bărbat și-a pierdut viața în timpul unor lucrări de săpătură. Evenimentul a avut loc în comuna Orbeni, după ce un mal de pământ s-a surpat peste victimă.

Intervenție de urgență a pompierilor

La fața locului au intervenit de urgență echipajele ISU Bacău, mobilizate pentru salvarea bărbatului surprins sub pământ.

Salvatorii au reușit să îl extragă pe bărbat dintre dărâmături, însă, din păcate, acesta nu mai prezenta semne vitale. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, leziunile suferite fiind extrem de grave.

Ce se știe despre victimă

Potrivit primelor informații, bărbatul avea aproximativ 46 de ani și desfășura lucrări de săpătură în momentul în care s-a produs surparea terenului.

Circumstanțele exacte în care a avut loc tragedia nu sunt, deocamdată, pe deplin cunoscute.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs incidentul. Ancheta va stabili dacă au fost respectate normele de siguranță și ce factori au dus la surparea malului de pământ.