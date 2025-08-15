Pe Valea Prahovei, coloanele de mașini s-au întins pe kilometri întregi. Între Comarnic și Sinaia, șoferii au avut nevoie de aproape două ore pentru a parcurge doar 20 de kilometri. În Bușteni, traficul a fost practic blocat, mașinile rămânând minute bune pe loc sub un soare dogoritor.

Accidente și blocaje pe autostrăzi

Pe A3 București–Ploiești, un accident în care au fost implicate trei autoturisme a rănit o persoană și a blocat circulația timp de mai multe ore. Și pe Autostrada Soarelui traficul a fost dat peste cap după o tamponare în lanț cu cinci mașini implicate, generând cozi imense.

Pe măsură ce orele trec, temperaturile ridicate fac deplasarea și mai dificilă, iar nervii șoferilor sunt întinși la maximum.

Trenuri supraaglomerate și parcări sufocate

Nici călătoria cu trenul nu este o opțiune mai bună în această perioadă. În Gara de Nord, călătorii s-au confruntat cu anunțuri că nu mai sunt locuri disponibile în vagoane.

Pe drumurile secundare din apropierea stațiunilor, traficul este de asemenea sufocat, iar parcările pline îi determină pe turiști să-și lase mașinile pe orice petec liber de pământ.