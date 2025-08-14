Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, joi la prânz, pe autostrada 1 Bucureşti – Piteşti a avut loc un accident rutier la kilometrul 51, în zona localităţii Corbii Mari, din judeţul Dâmboviţa, pe sensul de mers către Piteşti, în care au fost implicate patru autoturisme.

În urma impactului, două persoane au fost rănite, victimele fiind transportate la spital. Circulaţia rutieră este restricţionată pe banda a doua a sensului de mers Bucureşti - Piteşti, desfăşurându-se pe prima bandă şi cea de urgenţă, aşa încât valorile de trafic sunt ridicate în direcţia către Piteşti.

Sursa citată menţionează că pe autostrăzile A2 Bucureşti – Constanţa şi A4 Ovidiu - Agigea traficul rutier este intens pe sensul spre litoral, fiind coloană de autovehicule la staţia de taxare de la Feteşti şi aglomeraţie la intrarea în localitatea Agigea. Pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti circulaţia se desfăşoară în condiţii normale.

În condiţii de aglomeraţie se circulă şi pe DN 1 Ploieşti – Braşov, mai ales în dreptul localităţilor prahovene Comarnic şi Buşteni, pe sensul de mers către Braşov. Trafic îngreunat este şi între Predeal şi Buşteni, în direcţia de coborâre spre Ploieşti, precizează sursa citată.

Pe DN 5 Giurgiu – Ruse este coloană de autovehicule la ieşirea din ţară şi intrarea în Bulgaria, iar pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu este trafic intens în Bujoreni şi Călimăneşti, pe sensul Sibiu - Râmnicu Vâlcea.

Coloane de autovehicule se înregistrează şi pe DN 39 Constanţa – Vama Veche, în Agigea şi Eforie Nord, pe sensul către litoral, precum şi între Eforie Sud şi Eforie Nord, în direcţia către Constanţa.

Pentru evitarea accidentelor, poliţiştii rutieri recomandă şoferilor să nu depăşească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare şosea, să evite depăşirile periculoase şi orice comportament agresiv în trafic, să se asigure înainte de fiecare manevră şi să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei, să nu aibă preocupări la volan care să le distragă atenţia de la condus, să-şi păstreze calmul şi să fie responsabili pe toată durata deplasării şi nu în ultimul rând, să nu urce la volan obosiţi sau dacă au consumat alcool ori substanţe interzise.