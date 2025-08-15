Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 121, pe sensul de mers spre litoral, în zona localității Borcea, județul Călărași, a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale în care au fost implicate cinci autovehicule. Traficul rutier este restricționat pe prima bandă, circulându-se îngreunat pe banda de urgență și banda nr. 2. Se estimează reluarea normală a circulației în 30 de minute.

Trafic de coșmar spre litoral. Sfaturi de la Poliția Rutieră

Valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de deplasare spre Constanța și, de asemenea, aglomerație este semnalată și pe autostrada A0 Centura București, pe breteaua de urcare către A2 București-Constanța, fiind coloană în mișcare de la km. 57. Astfel, le recomandăm conducătorilor auto, pentru evitarea producerii evenimentelor rutiere:

- să nu depășească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare șosea;

- să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv în trafic;

- să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;

- să nu aibă preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;

- să adopte o conduită preventivă, păstrând o atitudine calmă și responsabilă pe toată durata deplasării;

- să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!