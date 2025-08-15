Carambol pe Autrostrada Soarelui. Cinci mașini implicate. Din fericire, nu sunt victime. Traficul este îngreunat VIDEO

Cinci mașini s-au tamponat pe drumul spre mare. Foto/Captură video
Un accident a avut loc în această dimineață pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 121 pe sensul spre Constanța. Cinci mașini au fost implicate. Poliția anunță că nu au fost înregistrate decât pagube materiale.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 121, pe sensul de mers spre litoral, în zona localității Borcea, județul Călărași, a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale în care au fost implicate cinci autovehicule. Traficul rutier este restricționat pe prima bandă, circulându-se îngreunat pe banda de urgență și banda nr. 2. Se estimează reluarea normală a circulației în 30 de minute.

Trafic de coșmar spre litoral. Sfaturi de la Poliția Rutieră

Valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de deplasare spre Constanța și, de asemenea, aglomerație este semnalată și pe autostrada A0 Centura București, pe breteaua de urcare către A2 București-Constanța, fiind coloană în mișcare de la km. 57. Astfel, le recomandăm conducătorilor auto, pentru evitarea producerii evenimentelor rutiere:

- să nu depășească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare șosea;

- să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv în trafic;

- să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;

- să nu aibă preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;

- să adopte o conduită preventivă, păstrând o atitudine calmă și responsabilă pe toată durata deplasării;

- să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!