Structura de lucru s-a desprins și a căzut peste șine

Colapsul a avut loc în apropierea localității Carani, județul Timiș, unde muncitorii realizau cofrajul unui pasaj rutier situat pe Lotul 4 al tronsonului Timișoara – Arad. Armătura din fier urma să fie consolidată ulterior cu beton, însă înainte de această etapă, elementele metalice s-au desprins și s-au prăbușit peste calea ferată.

Din fericire, nu au fost raportate victime, dar traficul feroviar a fost complet blocat în zonă.

Mai multe trenuri staționate

CFR Timișoara a anunțat că trei garnituri sunt afectate de avarie: trenul 1539 Oradea – Timișoara, un InterRegio Curtici – Craiova și un tren Regio pe ruta Timișoara Nord – Oradea.

Circulația acestora va fi reluată doar după îndepărtarea structurii căzute și verificarea siguranței șinelor.

Lucrările de modernizare avansează lent

Proiectul de modernizare a Lotului 4, Ronat Triaj – Arad, parte din investiția majoră de creștere a vitezei și siguranței pe linia feroviară, a ajuns la aproximativ 25% execuție. Lucrările, care acoperă aproape 55 de kilometri, sunt realizate de asocierile Webuild Spa, Partecipazioni Italia Spa și Salcef Spa.

Autoritățile au început o evaluare a cauzelor prăbușirii și a modului în care incidentul va afecta calendarul lucrărilor.