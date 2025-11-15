Oamenii spun că se tem pentru viața lor și solicită de urgență atât repararea pasarelei pietonale din localitate, cât și amenajarea unui sens giratoriu care să fluidizeze și să securizeze circulația.

Oamenii protestează e DN1

Protestul, organizat legal și anunțat autorităților în prealabil, a reunit persoane de toate vârstele, inclusiv familii cu copii. Participanții au transmis că situația nu mai poate continua și că lipsa infrastructurii sigure îi obligă zilnic să își asume riscuri majore atunci când traversează șoseaua sau vor să pătrundă cu mașina în drumul național.

„Vrem doar să putem traversa DN 1 în condiții de siguranţă. Prea multe persoane şi-au pierdut viaţa pe trecerea de pietoni de la Băneşti — nu mai vrem alte tragedii”, au declarat organizatorii manifestației.

Nemulțumirile localnicilor sunt întărite și de datele oficiale. Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova a prezentat statistici privind evenimentele rutiere din ultimii trei ani, în zona afectată de protest: au fost consemnate patru accidente, dintre care unul mortal, iar trei persoane au suferit răni ușoare. În două dintre cazuri, cauza principală a fost neacordarea priorității pentru pietoni.

Reprezentanții Poliției au transmis că există proiecte în curs care vizează îmbunătățirea siguranței în zonă. Potrivit acestora, amenajarea unui sens giratoriu la intersecția DN 1 (E60) cu DJ 100D este deja în etapă de implementare. În ceea ce privește pasarela pietonală, administratorul drumului a informat că aceasta va fi repusă în funcțiune după ce vor fi înlocuite anumite componente pentru a garanta siguranța pietonilor.

Oamenii din Bănești speră ca protestul lor să accelereze aceste demersuri și să ducă la măsuri concrete cât mai curând, pentru a preveni noi tragedii pe drumul național.