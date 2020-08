Tot mai mulți pacienți coronavirus, mutați dintr-un spital în altul. Ce spune Raed Arafat

"Noi acum suntem undeva pe la 1.100-1.300 de cazuri zilnice. Am depasit si 1.350, am avut un nou record saptamana trecuta", sustine seful DSU intr-o interventie la o televiziune de știri.

"Astazi deja se face un transfer de la Mioveni la Galati cu elicopterul, ieri s-au facut transferuri catre Mures. Si cu masina s-au facut transferuri de la Campulung catre Bucuresti pentru pacienti neintubati. Asta arata ca deja sistemul sanitar, cu acest numar de cazuri zilnice, incepe sa aiba o presiune cel putin in unele zone din tara. Daca continua cifrele acestea inca o saptamana, vom vedea o presiune din ce in ce mai mare pe sectiile de Terapie Intensiva in mod deosebit", a explicat seful DSU.

Arafat a transmis ca s-au luat deja primele masuri in acest sens. "Noi am suplimentat locurile la Terapie Intensiva in Bucuresti si exista actiuni ca sa suplimentam si mai mult in Capitala. S-au suplimentat in Mures, in Cluj, la Brasov urmeaza sa se deschida catre sfarsitul lunii sa se deschida o sectie modulara cu mai multe locuri pentru pacienti la ATI. Si o sa continuam sa facem acest lucru", adauga acesta.