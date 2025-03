În cea mai mare parte a perioadei post-decembriste, România a fost caracterizată printr-o centralizare în jurul Bucureștiului, care reprezenta principalul nucleu economic al țării. În același timp, orașele monoindustriale au suferit o degradare continuă, rămânând semnificativ în urmă în comparație cu Capitala, atât în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, cât și în privința oportunităților disponibile pentru cetățeni. Totuși, ultimele decenii au adus o transformare radicală, observabilă nu doar prin date statistice, ci și prin experiențe directe.

Acest proces a fost influențat de aderarea României la Uniunea Europeană, dar și de dezvoltarea organică a sectorului privat, ceea ce a contribuit la o expansiune semnificativă a economiei locale în diverse centre urbane din țară. Deși România continuă să fie un pol al migrației, în prezent se află într-o nouă eră a oportunităților, care promite îmbunătățiri ale nivelului de trai în orașe precum Oradea, Cluj, Iași, Sibiu și Timișoara, iar alte reședințe de județ își consolidează, de asemenea, poziția.

Oradea se află pe prima poziție într-un clasament național care evaluează bugetele municipiilor reședință de județ din România, raportate la numărul de locuitori, conform unei analize efectuate de Turnul Sfatului. Cu un buget total de 3,7 miliarde de lei și o populație de aproximativ 183.000 de locuitori, acest oraș din vestul țării are un raport de 20.235 lei per persoană, cel mai mare la nivel național și semnificativ superior mediei altor municipii similare. Pe locurile următoare se situează Cluj-Napoca, cu 14.809 lei per locuitor, Reșița, cu 12.264 lei, și Sibiu, cu 10.968 lei. De asemenea, orașe precum Iași (10.335 lei), Alba Iulia (10.103 lei) și Deva (9.170 lei) completează lista orașelor cu bugete considerabile în raport cu numărul de locuitori.

La polul opus, cele mai scăzute valori se regăsesc în Călărași (3.956 lei per locuitor), Zalău (4.295 lei) și Botoșani (4.532 lei), acestea având un deficit semnificativ în capacitatea administrațiilor locale de a susține investiții și servicii publice din fonduri proprii.

Clasamentul a fost elaborat pe baza informațiilor disponibile pentru anul 2025, menționând că șapte municipii, printre care Timișoara, Bacău, Târgoviște și Drobeta-Turnu Severin, nu publicaseră execuțiile bugetare până la momentul redactării analizei. Prin urmare, poziția acestor orașe în clasament ar putea influența ordinea generală, însă tendințele structurale persistă: orașele din vestul și centrul țării au cele mai multe resurse disponibile pe cap de locuitor, în timp ce regiunile din est și sud continuă să fie semnificativ defavorizate.

Locul ideal unde să te retragi după pensionare. Are peisaje de vis, prețuri accesibile și sistem de sănătate performant