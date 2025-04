Bărbaţii iubesc la femei... dinţii

Evident, zâmbetul este important însă nu este nevoie să ai dinţii perfecţi. Dinţii trebuie să aibă... personalitate. Nu ne referim la „distanţe între dinţi atât de mari încât are loc o alună între ei", însă o strungăreaţă drăguţă atrage mereu atenţia.

Bărbaţii iubesc la femei... dungile de bronz

Bărbaţii sunt mari fani ai dungilor de bronz. Sunt grozave şi este ca şi cum ai arunca o privire asupra unui lucru care a fost ascuns până atunci.

Bărbaţii iubesc la femei... răbdarea

Se mai întâmplă ca bărbaţii să întârzie. Chiar dacă un gentleman face tot posibilul să nu se lase aşteptat, nimeni nu este perfect. Tocmai de aceea bărbaţii iubesc răbdarea femeilor. Mai ales dacă, într-o seară, se întorc beţi după ce au ieşit în oraş cu băieţii.

Bărbaţii iubesc la femei… nebunia

Eiiiiii, nu este vorba de psihopatie. Este vorba despre o femeie interesantă, care nu plictiseşte, cu un simţ al umorului ascuţit. Este foarte bine că, uneori, femeia pe care o iubeşti este la fel de nebună ca şi tine.

Bărbaţii iubesc la femei… părul proaspăt spălat

Este foarte simplu: fă duş regulat şi orice bărbat care se apropie va dori să vină chiar mai aproape.

Bărbaţii iubesc la femei… dansul

Dacă ştii să dansezi probabil că te descurci excelent în pat. Dacă nu ştii să dansezi, şi atunci este posibil să te descurci bine în pat. În ambele cazuri ai de câştigat.

Bărbaţii iubesc la femei… sânii

Vă rugăm să observaţi nu am am specificat piept proeminent. Este ridicol să presupui că orice femeie trebuie să aibă un bust generos. Însă orice femeie are sâni, iar aceştia pot fi oricând etalaţi.

Bărbaţii iubesc la femei… simţul umorului

Este adevărat că este o idee bună ca femeia să râdă mereu la glumele spuse de iubitul său. Însă, acesta va considera că l-a prins pe Dumnezeu de un picior dacă şi ea va începe să spună bancuri. Însă, nu exagera niciodată, nu încerca să fii amuzantă dacă nu-ţi stă în fire.

