"Cu siguranță în perioada imediat următoare se va scumpi pentru că vedem toate acest necesar de producție a pâinii și aici vorbim în special de energie, care s-a scumpit în continuare și prețul este foarte mare în momentul de față la persoanele juridice.

Cred că va depăși și 20% dacă energia, combustibilul va crește mai departe, vine iarna, dar în același timp vedem la producători, la fermieri, grâul s-a ieftinit și se ieftinește în continuare", a declarat Cornel Stroescu, fermier.



Avertismentul dur vine din partea fermierilor. Deși unele sortimente de pâine sunt incluse pe lista care beneficiază de un adaos comercial plafonat de 20%, producătorii susțin că în această toamnă pâinea, dar și alte produse de panificație se vor scumpi chiar și cu 20% de procente.



Iar de anul viitor am putea asista la o nouă creștere a prețului pentru unele sortimente. TVA pentru produsele tradiționale va crește la 9%, iar TVA pentru produsele care conțin zahăr va ajunge la 19%. Iar zahăr găsim și în pâine.



Și în timp ce produsele de bază continuă să se scumpească, oficialii BNR vin cu un mesaj extrem de clar: dobânzile vor rămâne mari pentru a ține sub control rata inflației.



Numai anul trecut, dobanda cheie a fost majorata de 8 ori, iar la inceputul acestui an consiliul de administratie al bancii centrale a decis ca aceasta dobanda sa ajunga la pragul de 7 procente.

Dobanda cheie influenteaza celelalte dobanzi din piata, dobanzile in functie de care bancile se imprumuta intre ele si indicii in functie de care sunt calculate creditele in lei.



Datele recente arată că rata pentru un credit de 250 de mii de lei pe 30 de ani calculat în ROBOR a ajuns la 2.157 de lei, iar pentru același credit, dar calculat în IRCC plătim acum 2.095 de lei. Pe de altă parte, oficialii BNR spun că sunt mari incertitudini și din cauza măsurilor fiscale.

