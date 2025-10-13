Titus Corlățean a venit cu anunțul demisiei la nici două luni după ce și-a anunțat candidatura la șefia PSD. Controversele pe care le-a stârnit atunci au fost uriașe. Până și președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, a declarat că Titus Corlățean acționa ca o umbră a lui Victor Ponta.





”Titus e un camarad vechi. Mi-aduc aminte că, în urmă cu vreo 20 de ani, l-am susţinut să fie secretarul general al Partidului Social-Democrat şi a fost. M-am bucurat că a făcut parte din mai multe guverne, Ponta şi toate celelalte lucruri, dar e un coleg pe care eu îl respect şi e foarte bine că există concurenţă în Partidul Social Democrat (…)”, afirma Grindeanu în septembrie.



Titus Corlățean este senator din anul 2008, iar între 2012 și 2014 a fost ministru de Externe în guvernul Ponta. În acea perioadă s-a apropiat vizibil de Rusia și s-a întâlnit cu Serghei Lavrov, omul de încredere al lui Vladimir Putin. Și jurnalista Anca Alexandrescu a vorbit despre miza ce s-ar ascunde în spatele candidaturii lui Corlășeanu.

Politicianul este cunoscut și pentru apropierea sa de Adrian Năstase, căruia i-a fost consilier. Alături de Ponta, Corlățean a mers în mai multe deplasări, iar tot mai multe surse spun acum că va încerca să înființeze un nou partid, precum fostul premier.





