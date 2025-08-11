”Politicile şi noul drum al Partidului Social Democrat trebuie să fie cât se poate de clare şi date printr-un vot. Dar îmi doresc totodată ca în această perioadă, să spunem, pre-electorală, pre-Congres, discuţiile să nu ducă la slăbirea partidului. PSD-ul trebuie să îşi poarte toate aceste dezbateri interne fără a fi atacat sau a oferi momente de atac din partea adversarilor noştri politici”, spune Grindeanu.

Referitor la candidatura senatorului Titus Corlăţean la șefia formațiunii politice, Grindeanu a afirmat că este bună concurenţa în cadrul partidului. El crede, însă, că lupta electorală internă nu trebuie să ducă la slăbirea formațiunii politice.

”Titus e un camarad vechi. Mi-aduc aminte că, în urmă cu vreo 20 de ani, l-am susţinut să fie secretarul general al Partidului Social-Democrat şi a fost. M-am bucurat că a făcut parte din mai multe guverne, Ponta şi toate celelalte lucruri, dar e un coleg pe care eu îl respect şi e foarte bine că există concurenţă în Partidul Social Democrat (…) PSD-ul trebuie să iasă întărit din această competiţie internă”, a arătat Grindeanu.