Titus Corlăţean a vorbit, duminică seară, la un post TV, despre nevoia de revitalizare a PSD şi a precizat că a discutat de mai multe ori cu colegi de partid care-i împărtăţesc viziunea.

”Discut cu colegii de foarte multă vreme, m-au căutat, sunt foarte mulţi oameni care împărtăşesc ideile de revitalizare a partidului, oameni corecţi, pregătiţi, educaţi, cu şcoala la zi, corectă, cu diploma pe masă, oameni cu credibilitate”, a afirmat Corlăţean.

Acesta crede că PSD este ”ţinut undeva pe margine” în actuala coaliţie şi este în prezent ”undeva aproape de derizoriu“.

”Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida la preşedinţia partidului”, a mai afirmat Corlăţean.

El consideră că PSD s-a îndepărtat de temele naţionale, esenţiale şi trebuie să se reîntoarcă la acestea şi şi-şi facă vocea auzită.

În 19 iulie Titus Corlăţean a declarat, întrebat de ce nu candidează la şefia PSD, că prioritară în partid nu este bătălia pe funcţii, ci de a genera o discuţie reală, el îndemnându-şi colegii să iasă şi să spună lucrurilor pe nume în interiorul PSD.