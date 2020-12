Țiriac a trecut pe locul trei în topul miliardarilor. Cel mai bogat român, avere de 1,58 de miliarde de euro - TOPUL BOGAȚILOR

Cel mai bogat român, în topul realizat de Forbes România este Daniel Dines. În clasamentul din această lună, afacerea în domeniul IT, pornită de Dines cu Marius Tîrcă în 2005, UiPath, a ajuns la 7,7 miliarde de lei, adică în jur de 1,58 miliarde de euro.



Pe locul al doilea se află afacerile lui Dragoş şi Adrian Pavăl, reunite în compania Dedeman, unul dintre sponsorii Simonei Halep. Afacerile celor doi fraţi s-ar ridica la 7,5 miliarde de lei, adică în jur de 1,54 miliarde de euro.



Conform publicaţiei Forbes, Ţiriac ar avea o avere de circa 6 miliarde de lei, adica aproximativ 1,23 miliarde de euro. Suma il plasează pe ultima treaptă a podiumului celor mai bogaţi români.



Avem si antreprenori romani care si-au pastrat pozitiile in clasament. Este vorba despre Zoltan Teszari care detine compania RCS & RDS, Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu, investitori in industria de real estate sau familia Talpes, care gestioneaza Bitdefender, unul dintre cei mai mari producători de soluţii de securitate cibernetică la nivel global.